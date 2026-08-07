Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 189,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,35 ile metal ana oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda beklentilerin aksine 23 bin kişi azalmasının ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri zayıflatması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Tarım dışı istihdama yönelik piyasa beklentisi istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi. Ayrıca, mayıs ve haziran verileri de toplam 103 bin kişi aşağı revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

İstihdamdaki düşüşte, eğlence ve konaklama sektöründeki 40 bin kişilik ve eğitim kaynaklı yerel yönetimlerdeki 50 bin kişilik azalış öne çıktı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.