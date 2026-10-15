Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,12 puan azalırken toplam işlem hacmi 92,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede dün yayımlanan ve eylülde enflasyonun hızlandığına işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugünkü ÜFE verileri de kalıcı fiyat baskılarına dair korkuları körüklerken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı konut fiyat endeksi ve ekim ayı piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) yarın akşam piyasa kapanışının ardından Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü ise “durağan” olarak koruması yönünde.