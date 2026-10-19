Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 291,58 puan azalırken toplam işlem hacmi 106,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,39 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Almanya'da ZEW endeksleri, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de kredi faiz oranları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.