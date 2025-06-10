Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.546,59 puanı, en yüksek 9.679,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 değer kazancıyla 9.659,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 193,75 puan ve yüzde 1,84 kazançla 10.733,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 1,29, teknoloji endeksi yüzde 0,72 ve mali endeks yüzde 3,27 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 13'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 326 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 230 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,1111, satışta 39,2678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0302, satışta 39,1866 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430 sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 67,40 dolardan işlem görüyor.