Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,65 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimleri yönündeki baskısıyla karşı karşıya olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, bankanın gelecek hamlelerinin zamanlamasına ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6 olurken, ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Çin'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.