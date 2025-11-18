Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,08 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 2,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin azalmasıyla negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre konut fiyat endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 31,6 arttı.

İşsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stoku, aynı dönemde yüzde 2,1 azalarak 165,8 milyar dolara geriledi.

Analistler yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesinin İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Avro Bölgesinde TÜFE ve cari işlemler dengesinin, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.