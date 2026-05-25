Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 155,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,29 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,13 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı olabileceğine yönelik artan iyimserliklerin küresel risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Yarın yurt içinde Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar erken kapanacak.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.