Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,79 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,15 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ara seçimler öncesinde saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamasının ardından enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık ve holding sektöründeki satışlara karşın, küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Bununla birlikte AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilen dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ise tasfiye süreçleri ve ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, toplantıda fahiş kazançların iadesi için kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon çalışmaları da ele alındı.

Analistler, haftaya yurt içinde cari denge, bütçe dengesi ve konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.