Borsa İstanbul, günün ikinci yarısında yönünü aşağı çevirdi
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 1.416 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte BİST 100 yüzde 1'in üzerinde değerlendi ve 1.432 puana kadar tırmandı. Günün ikinci yarısında gelen satışlarla BİST 100 Endeksi, 1.397 puana kadar çekildi. Hisse senetlerinde kayıp yüzde 1'in üzerinde...
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.416,99 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte BİST 100'de kazanımlar yüzde 1'in üzerine çıktı. Günün ilk bölümünde yüzde 1'i aşan kazanımlar, öğleden sonra eridi ve Endeks, yönünü aşağıya çevirdi.
Saat 15:05 itibariyle BİST 100, gün içi en düşük seviye olan 1,397 puanı gördü. Satışlardan nasibini alan bankacılık endeksi de yüzde 0,3 seviyelerinde düşüşte.