Borsa İstanbul, günün ikinci yarısında yönünü aşağı çevirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.416,99 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte BİST 100'de kazanımlar yüzde 1'in üzerine çıktı. Günün ilk bölümünde yüzde 1'i aşan kazanımlar, öğleden sonra eridi ve Endeks, yönünü aşağıya çevirdi.



Saat 15:05 itibariyle BİST 100, gün içi en düşük seviye olan 1,397 puanı gördü. Satışlardan nasibini alan bankacılık endeksi de yüzde 0,3 seviyelerinde düşüşte.