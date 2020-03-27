Borsa İstanbul, haftanın son gününde artıda

27 Mart 2020

Küresel piyasalarda iyimser hava ve yükselişler 4. gününe girdi. ABD borsaları salı akşamından bu yana sürdürdüğü artı kapanışlarına bir yenisini daha ekledi. Wall Street'te borsalar yüzde 6'yı aşa yükselişler kaydederken oluşan iyimser hava sabah itibarıyla Asya borsalarında da alımlara destek oldu. ABD borsalarının performansı 1931 yılından bu yana yaşanan en sert 3 günlük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının ve ölümlerin artmasına karşın virüsün etkilerine karşı alınan finansal önlemler yaşanan iyimserlikte etkili oluyor. Fed'in limitsiz alım garantisi ve ABD'de onaylanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketine ek olarak dün Fed Başkanı Powell'ın piyasalara verdiği mesajlar yüzde 6'yı bulan yükseliş için zemin hazırladı.

Borsa İstanbul güne artıda başladı

Son haftalarda dünya borsalarıyla yüksek korelasyonda çalışan Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak haftanın son gününe de artıda başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artarak 91.833,88 puana yükseldi.

Asya borsaları artıda, ABD vadeliler ekside

Bu sabah saatleriyle işlemlerin devam ettiği Asya borsalarının neredeyse tamamı alıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise 3 günlük sert yükselişin ardından bu sabah yüzde 2 civarında ekside.

Dolar/TL 6,40'ın altında

Yurt içinde ise piyasalar ekonomik güven endeksi verilerini takip edecek. Sabah saatlerinde dolar/TL 6,40'ın hemen altında; euro/TL ise 7,07 civarında.

ABD borsaları kapanışta yüzde 6'yı buldu

Dün akşam ABD borsaları kapanışta, Dow Jones endeksi, 1300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 6,2 artışla 22.523,15 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 5,9 artarak 2.622,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,6 yükselişle 7.797,54 puana çıktı.