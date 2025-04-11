Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, güne 13,91 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.352,49 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.260,01 puanı, en yüksek 9.406,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 9.380,95 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 52,58 puan ve yüzde 0,52 kazançla 10.214,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 37'si geriledi, 4'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 240 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 240 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,80, bileşik getirisi de yüzde 47,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8807, satışta 38,0325 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8381, satışta 37,9898 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.