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Borsa İstanbul: İstifa iddiaları gerçek dışı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla'nın istifa ettiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Borsa İstanbul: İstifa iddiaları gerçek dışı
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Sosyal medyada Hakan Atilla'nın istifa ettiği paylaşımları üzerine Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğünden açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız" denildi.

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