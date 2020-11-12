Borsa İstanbul kıymetli madenler swap pazarını açıyor

2018 sonunda faaliyete geçtikten sonra günlük ortalama işlem hacmi 1 milyar ABD Dolarının üzerine çıkan FX Swap Pazarından sonra Kıymetli Madenler Swap Pazarı da 16 Kasım 2020’de faaliyete geçecek.

Altın karşılığı TL, USD ve EURO takas işlemleri yapılmasını sağlayacak Kıymetli Madenler Swap Pazarı açılacağını söyleyen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, bu pazarda kilobar altın ile Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro cinsi para birimlerinin belirlenen koşullarda birbirleri ile değişimini amaçlayan swap işlemleri gerçekleştirileceğini belirtti.

Takasbank’ın merkezi karşı taraf hizmeti vereceği Pazarda Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilen Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem yapabilecekler.

Atilla, Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf rolü üstlenmesinin önemine değinerek “Bu sayede başta kuyum sektörümüz olmak üzere kıymetli maden piyasasının tüm paydaşları yetkili yatırım kuruluşları aracılığı ile Takasbank güvencesinde karşı taraf riski almaksızın altın ödünç alma ve ödünç verme işlemleri yapabilecek ve buna mukabil TL, USD ve Euro cinsinden nakit akışlarını ihtiyaçlarına göre yönetme imkânına sahip olacaklar” dedi.

Yeni kurulacak pazarın kıymetli maden piyasasında derinliği artırarak işlem maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunması bekleniyor.