Borsa İstanbul kritik eşikte tutunma mücadelesi veriyor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dün ulaştığı rekor yüksek seviyeyi ifade eden 15043 puanın ardından bugün 14900 puanın üzerinde tutunarak yaşadığı bu yükselişi sindirmeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda ABD ve İran eksenli tırmanan jeopolitik gerilim yurt içinde risk iştahını baskılıyor. Yeni işlem gününün ilk bölümü geride kalırken Borsa İstanbul yatay ve kararsız bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi şu sıralarda sınırlı bir primle 14.937,53 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 15.030,90 puanı test eden endeks bu direnci aşamayarak yeniden 14.900 bandına geri çekildi.

Bankacılık, iletişim ve ana metaller endekse destek sağlıyor

Jeopolitik rüzgarların sert estiği saatlerde piyasa genelinde düşüşü frenleyen ana unsur metal ana sanayi, iletişim ve bankacılık hisseleri oldu. BIST Banka endeksi yüzde 1,54 oranında prim yaparak piyasadan pozitif yönde ayrıştı. Akbank ve Türkiye İş Bankası hacim listelerinde üst sıralarda yer alarak bankacılık endeksini omuzladı. Metal Ana Sanayi endeksi yüzde 2,05 İletişim sektörü ise yüzde 1,74 oranında primle işlem görüyor.

Buna karşın BIST Finansal Kiralama ve Faktoring endeksi yüzde 1,76 değer kaybıyla günün zayıf halkası olarak öne çıkıyor.

Havacılık ve enerji hisselerinde yüksek hacimler dikkat çekiyor

Seansın ilk bölümünde Borsa İstanbul içerisinde en yoğun para akışı Türk Hava Yolları hissesinde gerçekleşti. SASA Polyester ve Astor Enerji hacim sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Astor Enerji hissesinde hacim artışına rağmen yüzde 3,23 oranında değer kaybı yaşanıyor.

Öte yandan Empa, Prizma Press ve Sanel hisseleri tavan fiyatlarına yaklaşarak ilk seansın kazandıranları listesinde başı çekiyor.

Orta Doğu krizi ve küresel piyasalar ile etkileşim

Washington ve Tahran hattında karşılıklı açıklamalarla tırmanan gerilim iki taraf arasında anlaşmanın yakın olduğu yönünde gelen karşılıklı açıklamaların ardından yumuşama sinyalleri veriyor. Ancak bu tip açıklamaların uzun süredir tekrar ediyor olması, piyasada güven sorunu yaratıyor. Bu da temkinli bir iyimserlik ve yatay bir seyir getiriyor.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 14.909,80 puan ile günün en düşük seviyesini test etti. Günün geri kalanı için 14.900 seviyesi ana destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü bir kırılma yaşanabilmesi için günün zirvesi olan 15.030 puanın hacimli şekilde geçilmesi gerekiyor.

Kritik ABD verileri öncesinde piyasalarda genel görünüm

İlerleyen saatlerde ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ve yarınki tarımdışı istihdam rakamları öncesinde piyasanın dar bantta temkinli hareket etmesi bekleniyor. Bugün açıklanacak işsizlik maaşı başvurularının 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Küresel çapta jeopolitik riskler ve yaklaşan makroekonomik veriler Borsa İstanbul cephesinde yön arayışını etkiliyor.