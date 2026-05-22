Borsa İstanbul açılışında mutlak butlan kararının etkisi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP kurultayına yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları piyasalarda devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yüzde 6'yı aşan sert satış dalgasıyla devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe de bu siyasi belirsizliğin gölgesinde başladı.

Açılış gonguyla birlikte BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre yüzde 0,76 oranında değer kaybederek 13.063,39 puan seviyesine geriledi. İç dinamiklerdeki bu ani hukuki gelişme ve siyasi değişim senaryoları, yatırımcıların güne risk iştahı düşük ve tamamen savunma odaklı bir stratejiyle girmesine neden oluyor.

Artan risk primi bankacılık sektörünü baskılamaya devam ediyor

Siyasette yaşanan bu beklenmedik hukuki süreç, yabancı yatırımcının en çok pozisyon aldığı finansal kurumlar üzerinde doğrudan baskı yaratmayı sürdürüyor. Dünkü panik satışlarında yüzde 8'in üzerinde değer kaybeden BIST Bankacılık endeksi, yeni güne de yüzde 0,90 düşüşle 14.812,99 puandan giriş yaptı.

Açılış seansında hacim liderliğini elinde tutan Akbank payları yüzde 1,69 kayıpla işlem görürken, hacim sıralamasında dördüncü olan Yapı ve Kredi Bankası hisselerindeki yüzde 3,18'lik geri çekilme, bankacılık sektöründeki tedirginliğin derinliğini açıkça yansıtıyor. Borsa İstanbul bünyesindeki finansal paylar, artan ülke risk primine en hızlı ve en sert tepkiyi veren grup konumunda.

Sanayi endeksinde savunma odaklı ayrışma çabası

Piyasa genelindeki negatif tabloya rağmen bazı sanayi ve büyük ölçekli şirketlerin pozitif ayrışmaya çalıştığı görülüyor. BIST SINAI endeksi açılışta yüzde 0,59 oranında gerileyerek 17.173,60 puana inse de hisse bazlı hareketlilik piyasaya nefes aldırıyor. İşlem hacminde ikinci sıraya yerleşen Astor Enerji payları, dünkü çöküşün ardından tepki alımlarıyla yüzde 2,47 primlenerek güne oldukça güçlü bir başlangıç yaptı.

Benzer şekilde Borsa İstanbul endeks ağırlığı yüksek olan Türk Hava Yolları hisseleri de yüzde 1,19 oranında yükseliş kaydederek yatırımcıların bu tür kriz anlarında defansif ve döviz geliri yüksek büyük yapılara sığındığına işaret ediyor.

İç dinamikler küresel piyasalarla korelasyonu kopardı

Küresel borsalardaki makroekonomik beklentiler, an itibarıyla içerideki fiyatlamaların tamamen dışında kalmış durumda. Borsa İstanbul, dünden bu yana sadece ana muhalefet partisindeki kurultay iptalinin yaratabileceği olası siyasi tansiyon senaryolarını fiyatlıyor. Dün hızla 260 baz puan seviyelerine tırmanan Türkiye'nin 5 yıllık risk primindeki hareketlilik, günün geri kalanında da yönü tayin edecek en önemli gösterge olacak.

Güncel verilere göre gün içi işlemlerde 12.966 puan seviyesi ana destek noktası olarak izlenecek olup, siyasette açıklamalarla suların durulması halinde gelebilecek olası tepki alımlarında 13.163 ve 13.272 dirençleri yakından takip edilecek.