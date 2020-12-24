Borsa İstanbul, PPK sonrası rekor seviyeden kapandı

Merkez Bankası'nın faiz kararı, para banka ve menkul kıymet verilerinin takip edildiği veri yopu güne yüzde 0,44 artışla 1.423 puanla başlayan BİST 100, rekor tırmanışını gün içinde de sürdürdü. PPK öncesi 1.425 puan ile rekor tazelemesinin ardından 200 baz puanlarık faiz artışı kararı sonrası 1.430 puanın üzerine çıkarak TL bazında yeni rekor seviyeyi gördü.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, TCMB'nin faiz kararı sonrasında günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.432,28 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

En fazla madencilik kazandırdı

Bankacılık endeksi değişim göstermezken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Aralık getirisi yüzde 11'i geçti



Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nden sadece aralık ayı içindeki kazancı yüzde 11’i geçmiş oldu. BİST 100, kasım ayını 1.283 puandan tamamlamıştı.