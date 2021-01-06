Borsa İstanbul, rekor güncelledi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 1.501,61 puandan güne başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte endeks 1.508 puana kadar yükseldi ve rekor seviyelerini güncelledi.

Dün gün içinde 1.506,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 1.489,56 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı. Seçimlerin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı belirtiliyor.

Bugün ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.