16 Ocak 2020

Dünya ONLINE

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında dün gece imzalanan ticaret anlaşmasının dünya ekonomisi ve piyasalara üzerindeki etkisi tartışılırken; yurt içinde TCMB'nin faiz kararı bekleniyor. Saat 14'te açıklanacak olan faiz kararında Merkez Bankası'nın ortalama 75 baz puan faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihi zirve olan 122 bin 482 puanı gördükten sonra 122 bin puanın üzerinde dengelendi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.30 itibarıyla 122.154 puandan işlem görüyor.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile turizm oldu.



Dolar 5,87'nin üzerinde

Piyasalarda oluşan bu beklentiyle birlikte dolar/TL kuru güne 5,88'nin hemen üzerinde güne başladı. Saat 13:03 itibarıyla dolar/TL kuru 5,8710'dan; euro/TL, 6,5545'ten işlem görüyor.

Dün 5,87-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 5,8759'dan tamamlamıştı.



Petrol ve altında son fiyatlar

Petrol fiyatlarında hafta boyunca devam eden 64-65 dolar bandındaki sakin seyir sürüyor. Spot altının ons fiyatına ise işlemler 1553 dolar seviyelerinden gerçekleştiriliyor.

Piyasaların beklentisi ne yönde?

AA Finans'ın bugünkü PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin, 12'si , politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Foreks anketinde ise katılımcı 21 ekonomistin 12'si faizlerde değişiklik beklemezken, 9 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisini dile getirdi.