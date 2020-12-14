Borsa İstanbul, rekorlarına devam ediyor

Küresel piyasalardaki iyimser yeni hafta başlangıcına eşlik eden Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, tarihi zirvelerini yeniledi. Güne 1.382 puanla rekor seviyelerden başlangıç yapan BİST 100, gün boyunca yükselişini sürdürdü ve 1.393 puanı görerek tarihi zirveye çıktı. Kasım ayında yükselişini hızlandıran endeks, 1,245 puanı aşmasının ardından son bir ay içinde rekor seviyeyi üste taşıdı ve bugün de hisse senetleri yüzde 1,5 civarı primli seyrediyor.

Sanayi üretim endeksi moral oldu

BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksi verisinin iyi gelmesinin ardından 1.389 puana kadar tırmanmıştı. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtiyor. Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcı olmasının önemine değinerek geri çekilmelerde ise 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.