Borsa İstanbul sakin, dolar/TL 6,67

10 Nisan 2020

Fed'in 2,3 trilyonluk yeni paketi ve IMF'in açıklamaları küresel piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Dünyanın birçok bölgesinde borsalara alım getiren gelişmeler sonrası ABD borsaları da artıda kapandı. Bugün paskalya öncesi 'Kutsal Cuma' nedeniyle ABD, Avrupa ve Asya'da bazı borlasalar kapalı olacak. Asya'da açık olan üçü borsadan Japonya ve Güney Kora hafif artıda kapanırken Çin'de ise eksiler görülüyor. ABD vadelilerde de yükselişler söz konusu.

Borsa İstanbul dünya piyasalarının tatilde olması nedeniyle güne düşük hacimli ve sakin başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 artışla 96.201,32 puandan başlarken sonrasında gelen satışlarla yataya geçti.

Dün öğleden sonra 15 kuruşu bulan düşüş kaydederek 6,62'ye kadar gerileyen dolar/TL bugün 6,69 seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL ise 7,32'nin üzerinde...

OPEC'te anlaşma beklentileri karşılamadı

OPEC+ üyeleri üretimi kısmak için uzlaştılar, ABD ve diğer üreticileri de buna katılmaya çağırdılar. Ortaya atılan 20 milyon varil iddialarının aksine kesinti 10 milyon varil olarak sınırlı kalırken kesintinin vadesi uzatıldı. Meksika, bu kesintilere uymayacağını ve anlaşmaya taraf olmadığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler sonrasında dün 35 doları aşan petrol fiyatları bu sabah 31 dolara kadar çekildi. ABD'den yapılan açıklamada ise, OPEC+'nın üretim kısıntısı üzerinde uzlaşmasından memnuniyet dile getirildi.

Öte yandan AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, koronavirüs salgının en çok vurduğu Avrupa ülkeleri için 500 milyar euro büyüklüğünde bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar.