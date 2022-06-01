Borsa İstanbul tarihi seviyeleri gördü

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puana yükseldi. Açılışın ardından ilk yarım saatte devam eden alımlar BİST 100'deki artışı yüzde 1'in üzerine taşırken tüm zamanların zirvesi 2.577 puana taşındı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamlamıştı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

"İkili tepenin gerçekleşmemesi yükseliş için önemli"

QNB Finansinvest tarfından gönderilen bilgi notunda, 2.562 olan tarihi zirvenin geçilmesinin ikili tepe formasyon oluşumunun gerçekleşmemesi ve yükselişin devamı için önemli olduğu hatırlatıldı. 2527 ve 2500 destekler olup, 2500’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edeceğinin belirtildiği notta, "Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz" ifadeleri yer aldı.