Borsa İstanbul tatil öncesi yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi güne 45,07 puan ve yüzde 0,47 azalışla 9.567,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.415,95 puanı, en yüksek 9.669,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazancıyla 9.659,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 60,48 puan ve yüzde 0,58 kazançla 10.577,08 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 22'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Tekfen Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 3 milyon 795 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 44,04, bileşik getirisi de yüzde 48,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,7392 lira, satışta 37,8904 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9058 lira, satışta 38,0577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 72,8 dolardan işlem görüyor.