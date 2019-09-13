Borsa İstanbul, TLREF kurallarını güncelledi
Borsa İstanbul, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Kurallarını güncellediğini duyurdu.
Borsa İstanbul, TLREF Kurallarını güncelledi. Saat 15:30'da mevcut verilerden hesaplana TLREF, 15:50'da veri yayın sistemine gönderilerek saat 16:00'da Borsa İstanbul'un resmi sitesinden duyurulacak. Yeni kurallar 16 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Konuya ilişkin Borsa İstanbul'dan yapılan duyuru şöyle:
"TLREF Kuralları, TLREF Komitesi tarafından gözden geçirilerek,
*TLREF’in tam iş günlerinde saat 15:30 itibarıyla mevcut verilerden hesaplanması ve 15:50’de BISTECH Veri Yayın Sistemi, 16:00’dan sonra Borsa İstanbul web sitesinde yayımlanması,
*Veri yetersizliği durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin kuralların açık bir şekilde yazılması,
*TLREF Komitesinde temsil edilen kurumlar arasına İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin eklenmesi amacıyla güncellenmiştir. Yeni TLREF Kuralları’nın uygulamaya alınma tarihi 16 Eylül 2019’dur."