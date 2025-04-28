Borsa İstanbul, yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 24,71 puanlık artışla 9.457,25 puana yükseldi. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puanla tamamlamıştı.

Yeni hafta ile birlikte bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,54 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında ise en büyük kazanç yüzde 1,56 ile finansal kiralama faktoring sektörüne ait oldu. Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü ise yüzde 1,25’lik bir kayıpla en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Piyasalar, Cuma günü kapanışın ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmesinin ardından pozitif bir seyir izlemeye başladı.

Küresel piyasalarda, ABD’de yoğun bilanço açıklamaları ve veri gündemi takip edilecek. Yurt içindeki veri gündemi ise sakin olmasına rağmen, analistler, BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.700 puanlarının direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Analistler, piyasaların yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyebileceğini vurguladı.