Borsa İstanbul yılın son gününe artıda başladı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 2019'un son işlem gününe yüzde 0,28 artışla 115.072,05 seviyesinden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 3,44 ile turizm oldu.
Uzmanlar, teknik açıdan 115.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti. Yarın yeni yılın ilk günü nedeniyle Türkiye'de ve dünyada piyasalar kapalı olacak.
Dün, BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde artışla 114.753,97 puandan tamamlamıştı.