Borsa İstanbul yön arayışında

Borsa İstanbul'da yeni hafta dalgalı ve hareketli başladı. BIST 100 endeksinde yatay gerçekleşen açılışta önceki kapanışa göre 0,02 puan artarak 2.472,52 puana çıktı. Borsada açılış seansında Garanti BBVA'nın beklentilerden iyi gelen ve sabah saatlerinde açıklanan bilançosu etkili oldu. Bilanço dışında BBVA'nın Garanti hisselerinde alım fiyatını hisse başına 15 TL'ye çıkarmaso da özellikle bankacılık endeksine destek oluyor.

Garanti iyimserliğinin tuttuğu piyasalarsa pozitif etkisi kısa sürdü ve BİST 100 yatay açılışın ardından yüzde 1,5'in üzerinde geriledi. Gelen ani satışlar tepki alımlarıyla dengelenirken gün ortasına doğru satışlar yine hız kazandı ve saat 12:20 itibarıyla BİST 100 Endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.459 puan civarındaydı.

Bankacılık yüzde 2; Garanti 5'in üzerinde artıda

Yaşanan düşüşe rağmen bankacılık endeksi yüzde 2'ye yakın yükselişte seyrederken Garanti hisseleri yüzde 5'in üzerinde primli. Cuma gününü 14,19 liradan tamamlayan Garanti BBVA payları, yeni haftaya yüzde 5,64 artışla 14,99 liradan başladı.

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izleniyor.

BIST 100 endeksi, cuma günü rekor seviyelerde dünya borsalarına paralel artan satış baskısıyla yüzde 3,30 azalarak 2.472,50 puana inmişti.

Döviz piyasaları sakin

Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın ticari krediler için uygulamaya başladığı zorunlu karşılık hamlesinin etkileri izleniyor. Dolar/TL 14,75'in üzerinde yatay seyrederken Euro/TL ise küresel piyasalarda euronun güç kaybetmesiyle yurt içinde de düşüşte. Euro/TL yüzde 0,4 civarı düşüşle 15,85 düzeyinde işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) bankaların bilançoların varlık tarafına da zorunlu karşılık uygulamaya başlarken bazı TL ticari kredileri de ilk kez bu zorunlu karşılığa dahil etmişti.