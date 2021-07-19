Borsa İstanbul yurtdışına eşlik ediyor
Salgına dair kaygıların yeniden artmaya başlaması küresel piyasalarda baskı yaratırken, Borsa İstanbul da yeni haftaya satıcılı başladı.
Borsa, kısa sürecek haftaya kayıpla başladı. Açılışını yüzde 0,39 azalışla 1.357,93 puandan gerçekleştiren BIST, yüzde 1 düşüşle 1.348 puana kadar indi.
BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından yüzde 0,29 değer kaybederek 1.363,28 puandan kapanmıştı.
Borsa İstanbul'da bugün saat 12.45'e kadar gerçekleştirilecek işlemlerin ardından hafta sonuna kadar sürecek Kurban Bayramı tatiline girilecek.
Küresel piyasalarda, artan koronavirüs vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.