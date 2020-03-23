Borsa İstanbul yüzde 3 ekside; dolar/TL 5,60'a dayandı

23 Mart 2020

Piyasalarda, yeni haftanın başlangıcında koronavirüs kaynaklı satışlar devam ediyor. ABD vadelilerinin yanı sıra Asya borsaları güne sert satışla başladı. Brent petrolün varili yüzde 3 civarı düşüşle 26 dolar civarında seyrediyor. Spot altının onsu ise haftanın açılışında 1500 doların altında değerleniyor.

Borsa yüzde 3 ekside, dolar 5,59 seviyelerinde

Dünya borsalarına ayak uyduran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de açılışta yüzde 3,21 azalarak 83.043,97 puana geriledi. Açılışın ardından benzer seviyeleri koruyan BIST 100'de, saat 11:50 itibarıyla 83 bin 286 puanda yüzde 2,93 kayıpla işlem yapılıyor. Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 6,59'un üzerinde; euro/TL ise 7,06'lı seviyelerde el değiştiriyor.

Avrupa borsalarında da sert satışlar

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4,5 değer kaybıyla 280 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,3 azalışla 8.545 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,2 düşerek 4.971 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 6.263 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,8 azalarak 3.895 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,2 gerileyerek 15.075 puan oldu.

ABD vadelilerinde kayıplar yüzde 4'ü aşarken; Asya borsalarında Japonya hariç eksiler sert satışlar yaşandı.

'ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 30 daralabilir'



Morgan Stanley, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 daralabileceği tahmininde bulundu.



Morgan Stanley ekonomistleri, koronavirüsün ABD'de daha önce öngörülenden daha derin bir resesyona yol açabileceğini ve ikinci çeyrekte gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 30.1 ile rekor daralma gösterebileceğini kaydediyorlar.