Borsa İstanbul'da 2026 yılı ilk çeyrek sektörel kar beklentileri ne oldu?

Matriks tarafından aracı kurum analizlerinin katılımıyla hazırlanan anket sonuçları, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde sektörler arasındaki karlılık farklarını ortaya koydu. Uzmanların paylaştığı verilere göre, Borsa İstanbul şirketleri finans ve ulaştırma alanlarında büyüme sinyalleri verirken sanayi grubunda daralma öngörülüyor.

Bankacılık sektöründe net karın yıllık bazda %10,9 oranında artacağı tahmin ediliyor. Sigortacılık sektöründe ise net karda yıllık %46,9 oranında bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Finans kuruluşları önceki yılın aynı döneminde daha sınırlı bir kar marjı ile çalışmıştı.

Finansal performansıyla öne çıkan sektörler

Anket verileri finans dışı şirketlerin net karında yıllık bazda %32,1 oranında bir düşüş yaşanacağını gösteriyor. Sınai endeksi kapsamında yer alan şirketlerde ise %95,4 oranında bir yıllık net kar kaybı öngörülüyor. Sanayi kuruluşları önceki dönemde yüksek girdi maliyetleri nedeniyle baskı altında kalmıştı.

Taş ve toprak sektörü yıllık %166,0 oranındaki düşüş beklentisiyle karlılık kaybında ilk sırada yer aldı. İletişim sektöründe ise net karın yıllık bazda %5,0 oranında gerileyeceği tahmin ediliyor. Piyasa uzmanları bu düşüşleri küresel talepteki değişkenliğe bağlıyor.

Ulaştırma ve gıda sektörleri karlılığını koruyor

Ulaştırma sektöründe net karın yıllık bazda %75,9 oranında artacağı tahmin ediliyor ve bu grup karlılık artışında ilk sırada yer alıyor. Havacılık sektöründe ise yıllık %30,5 oranında bir yükseliş yaşanacağı öngörülüyor. Yolcu trafiğindeki artış ulaştırma rakamlarını destekleyen temel unsur oldu.

Gıda şirketlerinin net karında yıllık %11,8, gayrimenkul sektöründe ise yıllık %6,4 oranında artış meydana geleceği öngörülüyor. Gıda sektörü temsilcileri 2025 yılının son çeyreğinde de istikrarlı bir seyir izlemişti. Gayrimenkul tarafındaki sınırlı yükseliş ise yeni projelerin teslimat süreçleriyle ilişkilendiriliyor.

Sektörel ayrışma endeks genelini etkiliyor

Analizler Borsa İstanbul şirketleri için ulaştırma ve finansın endeksi yukarı taşıdığını, sanayinin ise aşağı yönlü baskı yarattığını gösteriyor. Şirketlerin önümüzdeki haftalarda açıklayacağı mali tablolar piyasa beklentilerinin doğrulanması açısından kritik önem taşıyor.

Açıklanan bu veriler 2026 yılı genelinde yatırımcıların sektörel bazda oldukça seçici davranacağına işaret etti. Sanayi ve taş toprak kollarındaki belirgin kar kayıplarının ulaştırma ve sigorta sektöründeki büyüme ile dengelenmesi bekleniyor.