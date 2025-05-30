Borsa İstanbul'da 24 Mart'tan bu yana ilk: Kritik seviyenin altına düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puandan başlamasının ardından gün içerisinde düşüşe devam ederek 9 bin puanın altına çekildi.

8 bin 994 puana kadar düşen endeks yeniden 9 bin puanın üzerine çıktı ancak endekste 24 Mart'tan bu ya ilk kez 9 bin puanın altı görüldü.

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık sektöründeki kayıp dikkat çekti.

Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2'yi aştı

Düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksine parelel olarak sektör endekslerinde de düşüş yaşandı.

Bankacılık endeksi en çok kaybettiren endeks olarak öne çıktı.

Saat 15.55 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 2,02 düşüşle 12 bin 168 puandan hareket ederken holding endeksi yüzde 0,89 kayıpla 8 bin 417 puandan işlem görüyor.

İnşaat endeksi ise sektör endeksleri arasında pozitif ayrıştı. İnşaat endeksi aynı dakikalarda yüzde 1,67 primle 14 bin 585 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksi ise bu saatlerde yüzde 1,47 düşüşle 9 bin 35 puandan işlem görürken, BIST 30 endeksi yüzde 1,50 düşüşle 9 bin 972 puanda.