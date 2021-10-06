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Borsa İstanbul'da 8 Ekim'de gong Formula 1 Türkiye GP için çalacak

Borsa İstanbul'da Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021 etkinliği öncesinde 8 Ekim'de “Formula 1TM Gong Töreni düzenlenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'de gerçekleştirilecek, "Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021” etkinliği öncesi Borsa İstanbul'da “Formula 1TM Gong Töreni” gerçekleştirilecek.

Borsa İstabbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde gerçekleşecek, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1TM için önümüzde artık sayılı saatler kaldı.

Tüm dünyanın merakla beklediği “Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021” etkinliği öncesinde, 8 Ekim Cuma günü, Borsa İstanbul’da “Formula 1TM Gong Töreni” gerçekleştireceğiz. "