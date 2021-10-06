Borsa İstanbul'da 8 Ekim'de gong Formula 1 Türkiye GP için çalacak
Borsa İstanbul'da Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021 etkinliği öncesinde 8 Ekim'de “Formula 1TM Gong Töreni düzenlenecek.
Türkiye'de gerçekleştirilecek, "Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021” etkinliği öncesi Borsa İstanbul'da “Formula 1TM Gong Töreni” gerçekleştirilecek.
Borsa İstabbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkemizde gerçekleşecek, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1TM için önümüzde artık sayılı saatler kaldı.
Tüm dünyanın merakla beklediği “Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix 2021” etkinliği öncesinde, 8 Ekim Cuma günü, Borsa İstanbul’da “Formula 1TM Gong Töreni” gerçekleştireceğiz. "