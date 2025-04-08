Borsa İstanbul’da altın günü düşüşle kapattı! Kilogramı 3,76 milyon TL’ye geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5’lik düşüşle 3 milyon 765 bin 999,5 liradan kapattı. Gün içinde 3 milyon 780 bin lirayı gören altın, en düşük 3 milyon 750 bin lira seviyesine geriledi. KMKTP’de toplam altın işlem hacmi 6,6 milyar lirayı aşarken, en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk ve Yapı Kredi öne çıktı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,5’lik bir düşüşle tamamladı. Önceki gün 3 milyon 784 bin liradan kapanan altının kilogramı, gün sonunda 3 milyon 765 bin 999,5 liraya geriledi.
Gün içerisinde standart altın, en düşük 3 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 780 bin 756 lira seviyesini gördü. Altın işlemlerinin toplam hacmi 6 milyar 656 milyon 103 bin 363,65 lira olurken, toplam işlem miktarı ise 1.785,61 kilogram olarak kayıtlara geçti.
Tüm kıymetli metallerde gün sonunda gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 6 milyar 773 milyon 539 bin 711,52 lirayı buldu. Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Turan Kıymetli Madenler öne çıktı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|3.784.000,00
|3.050,00
|En Düşük
|3.750.000,00
|3.006,00
|En Yüksek
|3.780.756,00
|3.076,40
|Kapanış
|3.765.999,50
|3.011,55
|Ağırlıklı Ortalama
|3.758.499,83
|3.043,30
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.656.103.363,65
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.785,61
|Toplam İşlem Adedi
|115