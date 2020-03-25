Borsa İstanbul'da artış yüzde 3'e yaklaştı

25 Mart 2020

Dünya Online

Küresel borsalarda üst üste ikinci günde de yeşil ekranlar hakim... Dünkü kapanışlarda ABD borsaları 1933 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydederken bu sabah saatlerinde ABD'de Beyaz Saray ile Demokratların teşvik paketi üzerinde anlaştığı haberi de piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

Borsa İstanbul 92 binden döndü

Artan küresel risk iştahından Borsa İstanbul da nasibini alıyor. Dünkü yüzde 6'lık primin ardından Borsa İstanbul bugünde alıcılı seyrediyor.

Dünkü yüzde 6'lık artışın ardından Borsa İstanbul'da küresel yükselişe paralel yukarı yönlü hareket devam ediyor. BİST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışlar 90.518 puandan güne başladı. Açılışın ardından dakikalar içerisinde gelen yeni alımlarla artılar yüzde 3'e dayandı. Gün içerisinde en yüksek 91 bin 959 puanı gören BİST 100, saat 10:35 itibarıyla yüzde 2,1'lik artışla 91 bin 100 puandan puandan işlem görüyor.

Dolar/TL'de hızlı düşüş

Pazartesi günü 6,60'ın üzerine kadar tırmanan dolar/TL kuru, küresel piyasalardaki hareketlerin etkisiyle hızlı bir düşüş ivmesi yakaladı. Dün 6,45'e gerileyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 6,38'e kadar geriledi.

Asya borsalarında yükselişler sürüyor

ABD vadeliler gibi işlemlerin devam ettiği Asya-Pasifik borsalarında da yükselişler yaşanıyor. Japonya borsası NIKKEI'de yükselişler yüzde 6'yı geçerken Çin, Güney Kore, Avustralya'da yüzde 4'ü bulan yükselişler gözlemleniyor.

Altındaki 3 günlük artış yüzde 10'u geçti

Emtia fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş bu sabah da etkisini gösteriyor. Hafta başında 1500 doların hemen altındaki spot altının onsu bu sabah itibarıyla 1670 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol ise 28 dolar sınırında bulunuyor.

ABD'de 87 yıllık rekor kırıldı

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi. Böylece endeks, 1933'ten bu yana kaydedilen en yüksek yükselişi gösterdi. Dow Jones endeksinin yüzde 15,34 yükseldiği 15 Mart 1933, New York borsasının en iyi işlem günü olarak kayıtlara geçmişti.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 9,27 artarak 2.444,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 yükselişle 7.417,86 puana çıktı.