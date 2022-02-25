Borsa İstanbul'da artış yüzde 5'i geçti

Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert kayıplar, bugün telafi ediliyor. Güne yüzde 1,72'lik değer artışıyla 1.883 puanda başlayan BİST 100 Endeksi, gününün ikinci bölümünde kazançlarını artırdı.Endeks gün ortasında yüzde 3,4 civarı yükselişle 1.913 puandaydı. Gün içi en yüksek seviye olarak 1.947 puanı gören BİST 100, 15:00 sularında kazançlarını yüzde 5'in üzerine kadar taşıdı.

Yaşanan yükselişte bankacılık endeksi yüzde 3,35'in üzerinde, holding endeksi yaklaşık yüzde 5,8 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6'yı geçen metal, eşya, makina oldu.

Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle sert dalgalanan küresel piyasalarla birlikte dün Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi günü yüzde 8,17'lik düşüşle 1.851 puandan tamamlamıştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Döviz kurlarında ise dünkü yüksek oynaklığa göre çok sakin bir gün yaşanıyor. Dolar/TL, 14 liranın üzerinde dar bantta hareket ederken euro/TL de benzer şekilde ağırlıklı olarak 15,70-15,80 aralığında.

Endeksin yönünde Rusya-Ukrayna belirleyici olacak

Analistler, veri gündeminde öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini ifade etti.