Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekor

27 Temmuz 2020

Gün içinde 1.323,16 puana kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak ayrıca kapanış rekoru gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Borsa yüzde 0,31 yükselişle kapandı