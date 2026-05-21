Borsa İstanbul'da butlan depremi

BIST 100 endeksi, Ankara'dan gelen son dakika siyasi ve hukuki haber akışının ardından kapanışa doğru yüzde 6,03 oranında sert düşüş kaydetti.

Ankara koridorlarından gelen ani bir hukuki haber dalgası, gün boyu sakin seyreden finans piyasalarını bir anda hareketlendirdi. Ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına yönelik yargı kararı, seansın bitimine dakikalar kala yatırımcılar arasında derin bir belirsizlik dalgası yarattı. Siyasi arenadaki beklenmedik gelişmeler finans dünyasını hızla etkiledi. BIST 100 endeksi dakikalar içinde hızla 13 bin 167,30 puana kadar gerileyerek günü kapatmaya hazırlanıyor

BIST 100 endeksi yargı kararı sonrası sert geriledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan karar, piyasa ekranlarına düştüğü an satışları tetikledi. Saatler 17.39'u gösterdiğinde başlayan yoğun satış baskısı, sadece beş dakikalık bir zaman diliminde grafiklerin seyrini tamamen değiştirdi. Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle endeks, 13 bin 325,91 puandan saniyeler içinde 13 bin 230,57 puana kadar soluksuz geri çekildi. Kısa zaman diliminde kaydedilen 94,66 puanlık erime, siyasi risklerin piyasa üzerindeki baskısını açıkça gözler önüne seriyor.

Sektörel bazda kayıplar derinleşiyor

Siyasi belirsizliğin tırmanmasıyla birlikte, borsanın lokomotif sektörleri de ayakta kalmakta zorlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verilen "mutlak butlan" yönündeki karar, özellikle bankacılık ve holding hisselerinde satışları hızlandırdı.

BIST 100 endeksi bünyesindeki sarsıntının şoku sürerken, BIST Banka endeksi yüzde 5,15 holding endeksi ise yüzde 4,88 değer kaybetti. Sınai endeksindeki gerilemenin de yüzde 4,77'yi bulması, sarsıntının piyasanın geneline yayılabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hukuki sürecin netleşmesiyle piyasaların yönünü yeniden tayin etmesi bekleniyor.