Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

18 Mart 2020

Dünya Online

Haftanın başlangıcında yaşanan sert düşüşlerin ardından küresel piyasalar yönünü yukarı çevirdi. ABD borsaları 1987 yılından bu yana en kötü işlem gününü geride bıraktıktan sonra S&P, Dow Jones ve Nasdaq dünkü kapanışta yüzde 6'nın üzerinde prim yaptı.

Fed ve ABD hükümetinin açıkladığı piyasalara destek paketlerinin etkisiyle yaşanan pozitif hava ile ABD borsaları yükselirken oluşan iyimser hava kısa sürdü. Bu sabah ABD vadelilerinde ise yüzde 3 civarında ekside seyrediyor.

Borsa satıcılı açıldı, yatay seyre geçti

Borsa İstanbul, güne yüzde 2,31 kayıpla başladı. Endeks açılışta 84 bin 776 puana geriledi. Satıcılı açılan Borsa İstanbul, sonrasında bugün açıklanacak destek paketine yönelik iyimser beklentilerle hisse senetlerine alım geldi. Endeks saat 11:10 itibarıyla 0.52 kayıpla 86 bin 352 puanda.

Dolar 6,45'in üzerinde

Bu gelişmeler ve beklentiler ışığında dolar/TL güne dünkü kapanış seviyeleri olan 6,43'ten başladı. Sonrasında yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL kuru 6,44-6,45 bandından dengelendi. Euro ise 7,09 seviyelerinden el değiştiriyor. Öte yandan emtia fiyatlarındaki düşüşler de devam ediyor. Spot altının ons fiyatı 1513 dolardan, brent petrolün varil fiyatı ise 28 dolar civarında seyrediyor.

Gözler bugün açıklanacak destek paketinde

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle mart ayında toplantısını iki gün öne çekerek faizleri indiren TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler de yurt içi piyasalarda belirleyici oldu. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak destek paketinin içeriği yakından takip edilecek.

Trump'ın destek açıklamasıyla ABD borsaları artıda kapattı

ABD'de endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından, salı gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,19 artışla 21.237,01 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 6,23 artarak 2.534,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 6,23 yükselişle 7.334,78 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump'tan ekonomide virüs tedbiri

Trump'tan "Çin virüsü" ifadesine açıklama

Trump, dün Twitter'da Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirdiğinin anımsatılması üzerine "Çin, virüsü bizim ülkemizin getirdiğine dair yanlış bilgiler yayıyordu. Bu yanlıştı. Bu virüsü nereden geldiyse onunla nitelendirmek zorundaydım." ifadesini kullandı.

Salgının başında virüsün ciddiye alınmaması gerektiği çağrılarıyla eleştirilen Trump, "Ben daha pandemi ilan edilmeden bunun büyük bir salgın olduğunu hissetmiştim." yorumunu yaptı.