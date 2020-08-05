Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

05 Ağustos 2020

Küresel piyasalarda salgına ilişkin belirsizlikler ve ABD'de gündeme gelen yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerin etkisiyle karışık seyir yaşanıyor. Her geçen gün rekorlarına bir yenisini ekleyen altın, düşen dolar ve tahvil getirilerinin güvenli limanların cazibesini artırmasıyla tarihi seviyelerini yeniledi. 2.000 dolarlık psikolojik sınırı da aşan altının spot piyasadaki ons fiyatı 2.030 dolarla rekorunu geliştirdi. Spot altının onsu, rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.022-2.024 dolarda arasında dengelenmiş durumda.

Asya'da Çin, Japonya ve Avustralya borsalarında hafif eksiler görülse de Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong piyasaları artıda kapandı. ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışın ardından bu sabah itibarıyla ABD vadelilerinde yükselişler söz konusu.

BİST 100 dalgalı



Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi dünkü sert kayıpların ardından bugünkü işlemlerine artıda başlasa da açılışın ardından yönünü tekrar eksiye çevirdi. Güne yüzde 0,75 primle 1.095 puandan başlayan BİST 100, ilk yarım saat içerisinde yüzde 0,5 kayıpla 1.080 puana indi. Gün ortasına doğru gelen alımlarla endeks yeniden artıya geçti.

Yurt içinde ise dün swap hattında TL faizlerinin yüzde 1000'leri görmesinin ardından Borsa İstanbul'da bir ara yüzde 5'ler gören kaybın devam edip etmeyeceği yakından izlenecek. Dün, Londra'da TL sıkışıklığı nedeniyle, TL bulamayan yatırımcıların ellerindeki varlıkları satması nedeniyle sert kayıplar yaşanmıştı.

Dolar/TL'de kur makası sürüyor



Londra'daki swap piyasasında yaşanan TL sorunu kaynaklı olarak serbest piyasa ile bankalar arası piyasalarda dolar/TL'de oluşan kur farklılığı bugün de sürüyor. Dolar/TL, bankalar arası piyasada 7,02'lerin hemen üzerinde alıcı bulurken serbest piyasada ise fiyatlar 7,10 düzeyinden değerleniyor.

Türkiye'nin CDS'i 550 puanın üzerine yükseldi

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi koronavirüs salgınıyla birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü.

Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta 500 puanın altında idi. Sert yükselişler sonrası CDS, bu sabah itibarıyla 575-590 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de yeni teşvik paketi borsalara alım getirdi

Yatırımcılar, Beyaz Saray'ın bu haftanın sonuna kadar anlaşmaya varmak için aralıksız

çalışma sözü vermesiyle, ABD'nin daha fazla harcama açıklamasını umuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco başkanının ABD ekonomisinin başta düşünülenden daha fazla desteğe ihtiyaç duyacağı açıklamaları da uzun dönemli tahvil getirilerinin düşmesine neden olarak piyasaları olumsuz etkilendi.

Petrol, 4 gün sonra geriledi

Petrol fiyatları, son 5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra dünya genelinde ve ABD'de

artan koronavirüs vakalarının petrol talebinde yaşanacak toparlanmaya dair piyasa güvenini

sarsmasıyla dört günün ardından ilk defa geriledi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 gerileyerek 44.27 dolara

düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.4 düşüşle 41.53 dolarda seyretti.