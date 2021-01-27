Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3'e dayandı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda yılın ilk ayının son haftasında yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Borsa İstanbul'da düşüşlere ayak uydururken bugünkü düşüş yüzde 3'e dayandı. Analistler kasım ayından beri gelen yükseliş trendinin düzeltme eğilimine girip girmediğini sorgulamaya başladı.

Güne 1.536 puandan yatay başlangıç yapan BİST 100 Endeksi, günün ilk bölümüne hafif kayıplarla geride bırakmıştı. Günün ikinci bölümünde hız kazanan satışlar sonrası BİST 100 Endeksi, 1.500 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Saat 15:15 itibarıyla kayıplar yüzde 3'e dayanmış durumda. BİST 100'de gün içi en düşük seviye olarak 1.488 puan görüldü.

Borsadaki düşüşte hem yerli hem de yabancı yatırımcılarda yoğun satış dalgası olduğunu ortaya koydu. Bankacılık endeksi de sanayi endeksi de yüzde 2.5’ün üzerinde kayıp yaşadı.

BİST 100'de satışlar genele yayıldı

Borsa İstanbul'da satışlar BİST 100 geneline yayılırken 85 hisse senedinde kayıplar yaşanıyor. BİST 100'deki düşüşlerde Konya Çimento ve BAGFS hisseleri yüzde 9'a yaklaşan kayıplarla başı çekiyor. 30'u aşkın hisse senedinde düşüş yüzde 4'ü aştı. BİST 100'de artıda olan 5 hisse senedi arasında ise Fenerbahçe yüzde 1,5 civarı primli seyrediyor.

Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat BARIŞIK:

Panik satışları düşüş hızlandırdı

BİST 100'de yaşanan satışları DÜNYA'ya değerlendiren Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat BARIŞIK, bugünkü hızlı geri çekilmenin panik satışlarından kaynaklandığına işaret etti.

Barışık analizinde şu ifadelere yer verdi:



"Küresel piyasalarda özellikle Avrupa piyasalarında yaşanan geri çekilmeler BIST 100 endeksinde satışları hızlandırıyor. 1.500 seviyesinin kırılması satışların 1.490 seviyesine kadar gelmesine neden oldu. Endekste yaşanan geri çekilmelerin 1.490 seviyesinde sakinleşmesini beklemekteyiz. 1.490 seviyesinin kırılması durumunda 1.475 seviyesini destek noktası olarak takip edeceğiz. Kur tarafında sakinlik devam ediyor. CDS'ler 322 seviyesinde."

Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN:

İzlenmesi gereken destek seviyeleri 1.465

Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün DÜNYA için hazırladığı piyasa analizinde düzeltme hareketlerinde 1.465 puan seviyelerinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. BİST 100'ün bu seviyelerden tepki alımlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini de sözlerine ekledi. Ürkün'ün görüşleri şöyle:



"Endekste Geçen yıl Kasım ayı başından itibaren başlayan yükseliş trendi geçen hafta iki kez test edilmişti. Bu hafta başında yine bu trendi test eden endeks, dün bu trendin altına geçiş yapıp kapandıktan sonra hafa ortasında yurtdışının da negatif seyrinin etkisiyle düzletme eğilimine hız verdi. Avrupa hisse endeksleri bugün düşerken Wall Street vadeli işlemleri de satış tarafında hareket ediyor. Yatırımcılar COVID-19 konusunda daha temkinli davranırken FED FOMC toplantısı ve teknoloji şirketlerinin kazançları da odak noktasında olmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları, artırılan önlemler, mali teşvik paketi için teklifin kongreye gelme süresinin uzaması gibi durumlar hisselerde gelen aşırı değerlemeler düşünüldüğünde düzeltme hareketleri için fırsat tanıyor. Özellikle virüs ve aşı konusunda yaşanan belirsizliklerin bir süre daha devam etmesi risk iştahını düşük tutmaya devam edebilir. Virüsün özellikle Brezilya ve Güney Afrika varyantları nedeniyle piyasalar yeniden COVID-19 konusunda endişelenmeye başlıyor. Bist-100 endeksinde yaşanan bugünkü düşüşte 1.465 izlenmesi gereken destek konumunda. Düzeltme eğilimi bu seviyeye kadar sürerse buradan gelebilecek tepki alımları takip edilmeli. Yükselişin devamı için yükseliş trendin direnci olan 1.565 üzerine geçilmesi gerekiyor."

MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner KURU:

Blinken'in onaylanması negatif ayrışmada etkili

DÜNYA'ya piyasada yaşanan satışları değerlendiren MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ise ABD'de Dışişleri Bakanlığı görevi Senato'da onaylanan Tony Blinken'in yurt içinde satışlarda etkili olduğunu ifade etti. Kuru'nun değerlendirmesi şöyle:



"Astrazeneca, AB ile bugün yapılması planlanan aşı tedarik görüşmelerinden çekilmesi haberi yurt dışında satış baskısı oluşturuyor. İceride ise Türkiye için ‘’sözde müttefik’’söyleminde bulunan Blinken'ın Senato’da onaylanması ve dışişleri bakanı olması TL varliklarin biraz daha negatif ayrışmasının sebebi olarak görünüyor. Teknik olarak 1.500 altı kapanışlar endekste satışları derinleştirecektir. Böyle bir durumda 1.465 seviyesi sonraki destek konumunda görünüyor."

'Endekste zayıflama emareleri gözleniyor'

Bugün DÜNYA'da Şebnem TURHAN imzalı 'Borsada dikkatli olma dönemi' başladı haberinde görüşlerine yer verilen analistler, BİST100 endeksinde 1.500 seviyesinin üzerinde çıkış trendinin devam ettiğini belirtirken ancak zayıflama ve yorgunluk emareleri gözlendiğini dile getirmişti. Kasımdan bu yana endekslerde ciddi bir düzeltme hareketi yaşanmadığını ve bunun er ya da geç gündeme geleceğini belirten analistler artık çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme girildiğinin altını çizdi. Endeksleri daha yukarıya taşıyacak yeni bir hikaye ve para girişi olmadığını vurgulayan analistler, düşük faiz-bol para hikayesinin önemli ölçüde fiyatlandığını kaydetti. Analistler reel ekonomilerdeki sıkıntıların artık hisse senedi piyasasına da yansımasını beklerken borsanın herkesin kazandığı bir sistem olmadığını yukarı çıkışlar yaşansa da kâr satışlarıyla düzeltmelerin geleceğini belirtti. Analistler artık daha seçici olunması gerektiğini vurgularken para kazanmanın ise daha zor olacağına dikkat çekti. Yeni hisse senedi piyasasına giren yerli yatırımcılara da bir kez daha uyarıda bulunan analistler doğru bilgilerle yatırım yapılması önerilerini yinelediler.