Borsa İstanbul’da gong Consus Enerji için çaldı

Halka arz sürecini geçen hafta tamamlayan Consus Enerji, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 115,5 milyon liralık nominal satışın gerçekleştiği halka arz sonrasında, CONSE koduyla bugün 4,50 TL'den yatırımcılarıyla buluştu. Açılış sonrası 4,38 TL'ye gerileyen hisse fiyatları 4,40'ın üzerinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da gong, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji için çaldı. Talep toplama sürecinde 173 bin 974 kişiden 550 milyon 947 bin liralık talep toplayan Consus Enerji, bugün itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da CONSE koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı yüzde 30 olan Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü ise 519 milyon 750 bin TL oldu.

Borsa İstanbul'da düzenlenen Consus Enerji Halka Arz Gong Töreni'ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Jankat Bozkurt, Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Yatırım Holding Strateji ve M&A Direktörü Mehmet Ali Deniz katıldı.

'Yatırımcılarından aldığı güçle yoluna daha güçlü devam edecektir'

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Bugün tüm dünya maalesef, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve artan enerji fiyatları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, hem enerji sürekliliği hem de enerji maliyetleri tüm sektörleri yakından etkilemektedir. Bu durum, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerjinin önemini herkese bir kez daha hatırlatmaktadır. Consus Enerji bugün işlem görmeye başlayarak, yeni yatırımcılarından aldığı güçle yoluna daha güçlü devam edecektir. Bu artan gücünü, enerjide sürdürülebilirlik odaklı ve yenilikçi uygulamalarda kullanacaktır. Örneğin tarımsal artıkları enerjiye dönüştüren biyokütleden enerji uygulamaları gibi, örneğin tüketim yerinde üretim modeliyle verimliliği arttıran uygulamalar gibi. Ben Consus Enerjiye, halka arz gelirini bu tür yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarda kullanacak olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Consus Enerji, yaklaşık 520 milyon TL halka arz tutarı ile 174 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Consus Enerjiye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

'Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun etti'

Gong töreninde konuşan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, "Consus Enerji'nin halka arzını başarıyla tamamladık. Bu derece büyük bir halka arza yatırımcılarımızın göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun etti. . Tabii ki, önümüzdeki sürecin bize yüklemiş olduğu sorumlulukların farkındayız. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın bize göstermiş olduğu güvene, yapacağımız yatırımlarla şirketimizi daha da büyüterek karşılık vermeyi hedefliyoruz. Consus Enerji'nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50'ye yakın bir miktarını yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede enerji sektöründeki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğiz. Diğer taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin kullanım amacı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vererek, güçlü bir bilançoyla büyümemize devam edeceğiz" dedi.