Borsa İstanbul'da gong, Esenboğa Elektrik için çaldı

09 Ekim 2020

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle gerçekleşti.

Törene, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Cem Göçmen ve Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel katıldı.

Ergun, törendeki konuşmasında, gerçekleşen arzdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Esenboğa Elektrik ile bu sene 5'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu 5'inci halka arz ile bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 350 milyon TL kaynak sağlamış olduk. Esenboğa Elektrik, 204 milyon TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 250 bin yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.

Gelen taleplerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası ile karşılanması ve dağıtılması uygulamasını da ilk defa bu halka arz ile gerçekleştirmiş olduk."

"Güneş sektöründeki yatırımlarımıza hız vererek, çalışmaya devam edeceğiz"

Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel ise kendileri için gurur verici bir gün olduğuna işaret ederek, geçen sene Borsa İstanbul'da ilk ve tek işlem gören güneş şirketi olan Naturel Enerji'yi halka arz ettiklerini anımsattı.

Bu yıl da yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik'in aynı süreci başarıyla tamamladığını belirten Şenel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Borsa İstanbul'da işlem gören ikinci güneş şirketi olduk. 11 yıl önce şirketimizi kurduğumuzda bu günlere geleceğimizi hayal bile edemezdik. Ülkemizin potansiyeline, gücüne her zaman inandık, güvendik ve yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ettik. Halka arzımıza 250 bin yatırımcı 1 milyar 337 milyon TL talep ile katılım gerçekleştirdi. Sorumluluklarımızın daha da arttığının farkındayız. Güneş sektöründeki yatırımlarımıza hız vererek, çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye, enerji fakiri bir ülke değil"

Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Cem Göçmen de, ikinci güneş şirketi olarak Borsa'ya gelmelerinin yine kendilerine kısmet olduğuna dikkati çekerek, bundan duydukları memnuniyeti paylaştı.

Yıllardır Türkiye'nin enerji kaynaklarının olmadığının konuşulduğuna dikkati çeken Göçmen, "Enerji fakiri denirdi ama artık enerji fakiri değiliz, sonsuz bir güneş enerji kaynağımız var ve güneş bugünkü maliyetlerle artık dünyanın en ucuz teknolojisi. Geçen sene dünyada kurulan elektrik santrallerinin yüzde 48'i güneş santrali, yüzde 25'i de rüzgar santrali. İkisinin toplamı yüzde 73 ve bu kaynaklar bizde sınırsız. Dolayısıyla enerji ithalatını, cari açığı azaltmak, istihdama katkı için hazırız. Güneş enerjisi var arkamızda, sonsuz bir güç. Diğer ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok, hatta fazlamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.