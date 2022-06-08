Borsa İstanbul’da gong Europen için çaldı

Halka arz sürecini tamamlayan Europen, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan yaptı. Borsa İstanbul serüvenine 16,25'ten başlayan hisse fiyatları 17,87 liradan işlem görüyor.

Birincil halka arz sürecini 2-3 Haziran’da geçen ve 16,25 TL’den 671 Milyon TL talep toplayan Europen’in halka arzı başarı ile tamamlandı. Europen’in halka arzına 73.755 yatırımcıdan talep geldi.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin çıkarılmış sermayesinin 135.000.000 TL’den 168.780.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan toplam 33.780.000 TL nominal değerli 33.780.000 adet payın halka arzı gerçekleşecekti. Halka arz sonrasında Şirket’in halka açıklık oranı 20,01% oldu.

Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Europen’in (EUREN) halka arzını Garanti Yatırım gerçekleştirdi.

Europen’in halka arz töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Europenin hikayesi tam bir başarı hikayesidir. Yıllar önce, kurulduğu günden bugüne gelene kadar, sabırla her gün bir tuğla daha koyarak, her gün bir adım daha ileriye giderek, faaliyetlerini geliştirdi, büyüdü ve sektörün en önemli paydaşlarından biri oldu. Aynı zamanda, üretimi ve ihracatı ile ülkemizin ekonomisine önemli bir değer kattı. İSO 1000 listesinde yer alarak başarısını tescillemiştir.” dedi.

Ergun, “Bugün bu halka arzla, hem kurumsal yapısını, hem de finansal yapısını daha da güçlendirecek çok önemli bir adım atmıştır. Eminim ki, bu önemli adım Europen’in başarısını daha da yukarıya taşıyacaktır. Bu halka arz ile, yani Europen’in geleceğine ve başarısına yatırım yapan yatırımcıların gücüyle, bir yandan Europen büyümesini daha sağlıklı bir şekilde devam ettirirken, diğer yandan Europen’e güvenen yatırımcılarımızın tasarrufları da şirketle beraber güvenle büyüyecektir. Europen, Borsamızın 550 milyon TL tutarında, 74 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği halka arz ile başarılı bir halka arz yaptı. Başta şirketimize, çalışanlarına, bu süreçte emek harcayan herkese, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Yıldız Pazarda işlem görecek Europen’e Borsamız ailesine “hoş geldiniz” diyorum” İfadesini kullandı.

Europen Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Hatipoğlu, başarılı geçen bir halka arz sürecinin ardından halka açılmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Nebi Hatipoğlu “75 bin yeni ortağımızla yatırımlarıma hız vereceğiz, halka arzdan elde ettiğimiz gelir ile yapacağımız yatırımların temelini 2023 yılında atacağız” dedi. Hatioplu, halka arzın Euopen için sürdürülebilir karlılığın ve verimliliğin artırılması açısından önemine dikkat çekti. Borsa İstanbul’a kote olmanın kurumsallaşma anlamında da Europen’e büyük katkı sağlayacağını dile getiren Hatipoğlu, “35’in üzerinde ihracat pazarımız var, bu sayıyı artıracağız” dedi.

Hatipoğlu, Europen’in cam sektöründe de önde gelen oyunculardan bir olduğunu söyledi.

Nebi Hatipoğlu, 8.5 MW gücünde GES yatırımının Ağustos ayında devreye girmesi ile beraber enerji ihtiyaçlarının yüzde 13’ünü şirketin kendi altyapı yatırımları ile karşılanacağını, enerji fiyatlarında yaşanacak muhtemel artışlardan en az düzeyde etkileneceklerinin de altını çizdi.