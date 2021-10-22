Borsa İstanbul'da gong Hedef Holding için çaldı

Finans, teknoloji, sağlık alanında yatırımları bulunan Hedef Holding'in halka arz süreci tamamlandı. Hedef Holding hisseleri, 22 Ekim 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde 1,96 TL fiyattan halka arz edilen Hedef Holding hisseleri için 6 kat talep toplandı. Halka arzda yaklaşık 124 bin yatırımcı 358 milyon adet talep iletirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu. Borsa İstanbul’da bugün düzenlenen Gong Töreni'yle birlikte, Hedef Holding sermayesinin yüzde 20’sini temsil eden paylar #HEDEF koduyla işlem görmeye başladı.

Hedef Holding hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Hedef Holding CEO'su Murat Tanrıöver, İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin, şirketlerin yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Hedef grubu, Borsamızda işlem gören girişim sermayesi şirketiyle, yine Borsamızda işlem gören ve aynı zamanda üyemiz olan aracı kurumuyla, ayrıca portföy yönetimi şirketiyle, grup olarak Borsamızın en önemli paydaşı olmuş ve yıllardır sermaye piyasamızda verdiği hizmetlerle büyümüştür. Hedefine emin adımlarla yürüyen Hedef Holding’in bugün Borsamızda işlem görmeye başlaması, sermaye piyasalarına yıllardır verdiği bu hizmetin ve girişimcilik alanındaki başarılarının sonucudur” dedi. Ülkemizin büyümesinde yeni girişimlerin ve girişimcilerin öneminin gittikçe arttığını, Borsa İstanbul’un da bu alandaki şirketleri yatırımcılarla buluşturarak büyümenin finansmanını desteklediğini vurgulayan Ergun, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu nedenle, girişimcilere destek sağlayan Hedef Holding’in bugün yatırımcılarla buluşarak aramıza katılması bizleri çok mutlu ediyor. Yüksek taleple 122 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği başarılı halka arzdan dolayı Hedef Holding’in ve aracı kurumun kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum. Hedef Holding’e evine hoş geldin diyorum, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hedef Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, hali hazırda borsada işlem gören dört şirketleri bulunduğunu hatırlatarak; "Çatı şirketimiz olan Hedef Holding’in halka arzına yoğun şekilde ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Bugün beşinci şirketimizin de borsada işlem görmesi ile birlikte çok büyük bir aile olduk. Burada bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum. Köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüyor. Finans ve teknoloji öncelikli birçok alanda yatırımlarımıza hızla devam ederek, geleceğini çok parlak gördüğümüz şirketlerin büyümelerine tanıklık etmek ve başarılarına ortak olmak eşsiz bir duygu. Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu "Yeni Nesil Holding” vizyonu olarak tanımlıyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, gelecek yatırımlarımız için büyük ilham veriyor. Halka arzla özsermayemizi daha da güçlendirerek, Hedef Holding olarak yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Bu yolda bize duyulan güveni daha da ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Hedef Holding çalışanlarıma, İnfo Yatırım ve konsorsiyum üyeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise, "Bu yıl, başarıyla tamamladığımız 3’üncü halka arzımızın Gong Töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından ve grubumuzun çatı şirketi olan Hedef Holding’in halka arz sürecine aracılık ettiğimiz için ayrıca gururluyuz. Halka arzda yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL’yi aşmasını hedefliyoruz.Halka arz sürecinde bizlere ilgi gösteren değerli yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve tüm çalışanlarına katkıları için çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.