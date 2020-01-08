Borsa İstanbul’da gong pamuk varantları için çaldı

08 Ocak 2020

Pamuk varantlarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi dolayısıyla düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Dr. Korkmaz Enes Ergun, İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün katılımıyla gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, “Borsada; yerli, yabancı, bireysel ve kurumsal olmak üzere tüm yatırımcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Likidite bu şekilde oluşuyor. Likidite için özellikle önemli olan bireysel yatırımcıların ilgisini çeken ürünler bizim için oldukça değerli. Pamuk, Borsa İstanbul’daki tarıma dayalı ilk varant.” diyerek pamuğun Türkiye’de çok üretildiğini, daha da çok tüketildiğini, ülkemiz için önemli bir emtia olduğunun altını çizdi.

Gönen’in ardından kürsüye çıkan İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy ise yaptığı konuşmasında, “Pamuk 5000 yıldır tarımı yapılan kadim bir emtia. Ülkemiz yıllık 2.6 milyon ton ile dünya üretiminde 6. sırada yer alıyor. Bu üretimin ham ürün olarak parasal karşılığı yaklaşık 10 Milyar TL. Pamuğun tarladan başlayıp bitmiş tekstil ürünlerine kadar ulaşan değer zinciri doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz imalat sanayii katma değerinin %10’u, 28 Milyar dolara ulaşan büyüklüğü ile yıllık ihracatımızın %17’si pamuğu ağırlıklı girdi olarak kullanan tekstil sektörü tarafından yaratılmaktadır. Pamuk varantları pamuk fiyatlarının dalgalanmasına yönelik bir koruma enstrümanıdır ve piyasalara sunmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.” dedi. Kutlusoy, önümüzdeki aylarda pamuk varantlarına Varant Akademi ve www.isvarant.com üzerinden bilinçli yatırım ve koruma stratejileri için destek verileceği anonsunda bulundu.

Türkiye’nin ilk yerli varant ihraççısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Türkiye’de ve Dünyada ilk defa ihraç edilen pamuk dayanak varlıklı varantları ile pamuk fiyatları üzerinde beklentisi olan yatırımcılar Borsa İstanbul’da kolaylıkla yatırım yapabilecek. Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Pamuk varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca endeks, pay, döviz, DAX endeksi, altın, gümüş ve petrol gibi dayanak varlıklar üzerine bugüne kadar binlerce adet varant ihraç eden İş Yatırım; son olarak pamuk varantlarını yatırımcılara sunarak varant piyasasına yön veren aracı kurum olmaya devam ediyor. İş Yatırım, yeni ihraç edilen 318 adet varantla beraber, 32 farklı dayanak varlıkta ihraç edilmiş 928 aktif varanta sahip konumdadır.