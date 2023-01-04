Borsa İstanbul’da gong SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak büyüdüğünü ve bugünkü başarıya ulaştığını belirtti.

Ergun, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin halka arz ile büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşmak isteyen, yatırımını, üretimini, ihracatını ve istihdamını arttırmak için büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmek isteyen şirketlerimiz, 2021 yılında 52 halka arz, 2022 yılında ise 40 halka arz yaptılar. Bu halka arzlardan 41 milyar TL kaynak sağladılar. 2023’te de halka arzlarımızın başarıyla devam edeceğine inanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Arz tarafında, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaştığımız, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, gelen yüksek taleple 392 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 839 bin yatırımcıya çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir."

Korkmaz Ergun, başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Çok güçlü ve büyük oranda yerli bir savunma sanayi ülkemizin olmazsa olmazıdır”

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora, 2005 yılında kurduğu SDT’nin, 18 yıllık başarı yolculuğunda yeni bir evreye adım atmasından dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Coğrafyanın kader olduğuna işaret eden Mehmet Dora, “Bizim güzel ülkemiz hem çok değerli hem de çok zorlu bir coğrafyada yer alıyor. 100. yılını bu yıl coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizi, bu coğrafyada ilelebet yaşatabilmek için çok güçlü ve büyük oranda yerli bir savunma sanayi olmazsa olmazdır. SDT olarak kurulduğumuz 2005 yılından itibaren bu ilke çerçevesinde, ülkemizin sahip olmadığı kabiliyetleri, kendi mühendislik gücümüzle milli olarak tasarlayıp geliştirerek birçok ilke imza attık.” diye konuştu.

Dora, insanlı veya insansız her türlü hava aracında kullanılan ilk veri kayıt sistemini, hava araçlarının tespit ve teşhis imkânlarını artıran ilk sentetik açıklıklı radarı tasarladıklarını ve ürettiklerini hatırlatan Dora, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk gözetleme uydumuzun yer istasyonunu ve uydu görüntülerini otomatik kıymetlendiren yazılımları, savaş pilotlarımızın havada eğitimine olanak sağlayan ilk eğitim podunu tasarlamanın, üretmenin ve silahlı kuvvetlerimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Son olarak, geliştirdiğimiz bu milli podu, 2022 yılında imzaladığımız ve bu yıl teslimatlarına başlayacağımız ihracat projesiyle, hava kuvvetlerimizin uçakları dışında farklı tip savaş uçaklarında da kullanıma uygun hale getirerek, sadece ülkemizde değil dünyada da bir ilki başardık.”

Savunma ve uzay sektöründeki bütün bu ilkleri, nitelikli insan gücüne ve AR-GE’ye yaptıkları yatırımlara borçlu olduklarını ifade eden Dora, bu başarıları tecrübeli ekipleri, çevik yapıları ve hızlı karar verme yetileriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dora, “Önümüzdeki dönemde, halka arzdan alacağımız gücün de etkisiyle yaşayacağımız yeni ilklerin gururuna bize güvenen yatırımcılarımızı da ortak etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

"Halka arzımıza rekor talep geldi"

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut ise yaklaşık bir yıllık meşakkatli bir çalışmanın sonucunu almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Talep toplama sürecinde, bireysel yatırımcılardan toplam 901 bin 771 başvuru aldıklarını anlatan Korkut, “Bireyselde tahsisatın yaklaşık 11,2 katı olan rekor seviyedeki bu rakama ilave olarak, yurt içi kurumsal yatırımcılardan da tahsisatın 36 katı talep alındı. Bizler bu rakamları, yatırımcılarımızın şirketimize olan güveni yanında, Türk toplumunun teknolojiye ve savunma sektörümüze olan ilgisi olarak okuyoruz.” diye konuştu.

SDT’nin kuruluşundan bu yana geçen 18 yılda silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarını karşılayan onlarca ürünü ortaya çıkardığına dikkati çeken Korkut, ihracata ilişkin şunları kaydetti:

“SDT olarak bu süre zarfında önemli ihracat başarılarına da imza attık. İlkini 2013 yılında İtalya’daki müşterimize gerçekleştirdiğimiz uydu yer istasyonu yazılımı ihracatına, aynı kanaldan hala devam ediyoruz. SDT’nin yazılımları, bugün Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılıyor. Bir diğer önemli ihracatımız Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı programı için geliştirdiğimiz haberleşme sistemleri oldu. Ürünümüz, 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren KF-21 uçaklarındaki yerini aldı. Diğer ülkelere satışlarımızdan farklı olarak, teknoloji geliştiren bu ülkelere yaptığımız ihracatları, şirketimizin yüksek teknoloji ile ürün geliştirme kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve ihracatla büyüme stratejimizin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar ciromuzun yüzde 30’unu ihracattan karşılamayı hedefliyoruz.”

2025 yılında cirolarının yüzde 25’ini savunma dışı sektörlerden elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Korkut, bu konuda ilk önemli adımı TPAO ile imzaladıkları "Milli Sismik Veri İşlem Yazılımı" geliştirme projesiyle attıklarını belirtti.

Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uydu yer istasyonu ve sentetik açıklıklı radar görüntüleme yazılımları geliştirme tecrübelerimizin uyarlaması olan bu projenin ilk safhasını 2022 yılı sonunda başarıyla tamamladık. Proje sonunda ortaya çıkacak ürünün, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının milli imkânlarla gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ve aynı zamanda önemli bir ihracat potansiyeline sahip olacağını öngörüyoruz. 2022 yılında ayrıca, Karadeniz’deki Sakarya Doğal Gaz Sahasının dijital ikiz projesini de tamamladık. Bilişim teknolojileri alanındaki yeteneklerimizle gerçekleştirdiğimiz bu projenin benzerlerini, savunma ve savunma dışı farklı alanlarda çeşitlendirmeyi planlıyoruz.”

Gelecek dönemde halka arzdan elde ettikleri kaynağı istikrarlı büyümelerine katkı sağlayacak yeni yatırımlara yönlendireceklerini ifade eden Korkut, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarına 2 yıl içinde kendi yerleşkelerini inşa edeceklerini, mevcut tesisin yaklaşık 5 katı büyüklüğündeki bu yerleşkeyle, SDT’nin orta ve uzun vadedeki tesis ihtiyacını karşılamış olacaklarını aktardı.

Korkut, AR-GE çalışmalarına ayıracakları kaynakla, savunmada kullanılacak ve aynı zamanda sivil ihtiyaçlara uyarlanabilecek yüksek teknoloji, ihraç edilebilir özgün ürün aileleri tasarlayıp üreteceklerini bildirdi.

Ömer Korkut, şunları kaydetti:

"Bizler, bugün çalan gongu SDT’nin başarı yolculuğunda yeni bir kilometre taşına ulaştığının habercisi olarak yorumluyoruz. Yolculuğumuzun bundan sonraki bölümünde yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Aynı zamanda sorumluluğumuzun da büyüdüğünün farkındayız. Bu bilinçle ve arkamızdaki gücü kullanarak imza atacağımız müstakbel başarıların getirilerini ve haklı gururunu, büyüyen SDT ailesiyle paylaşmak için daha çok çalışacağız. Halka arzımızın bir kez daha hepimize hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle saygılar sunuyorum.”

Bu arada, İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla halka arz sürecini başarıyla gerçekleştiren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, Borsa İstanbul’un ikinci savunma sanayi şirketi oldu. Şirket, bugün gerçekleştirilen gong töreninin ardından "SDTTR" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.