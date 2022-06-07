Borsa İstanbul’da gong Şeker GYO için çaldı

Talep toplama sürecini 1-2 Haziran'da gerçekleştiren ve 1,10 TL'denhalka arzla 224 milyon TL halka arza imza atan Şeker GYO, bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şeker GYO'nun arz sürecinde yaklaşık 152 bin yatırımcıya satış gerçekleştirildi.

Ana Pazar'da, "SEGYO.E" kodu işlem görmeye başlayan şirketi hisseleri ilk gününde tavan yaparken 1,21 TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Şeker GYO gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Borsada işlem gören 38. gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu hatırlattı.

"Şeker GYO’ya Borsamız ailesine “hoş geldiniz”" diyen Ergun'un konuşması şöyle:

"Borsa olarak, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılarımızla şirketlerimizi buluşturuyoruz. Böylece, yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarının sağladığı kazançlara ortak olmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda yatırımcılarımıza, risklerini iyi yönetmelerine, portföylerini çeşitlendirmelerine de imkan sağlamış oluyoruz.

Bu vesileyle gayrımenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcıları da Borsamıza davet ediyorum. Gayrımenkul yatırımlarını Borsamız aracılığı ile yapabilirsiniz. Gayrımenkul yatırımları ile daha güzel kazançlar sağlamak istiyorsanız, risklerinizi daha iyi yönetmek istiyorsanız, portföyünüzü daha sağlıklı bir şekilde çeşitlendirmek istiyorsanız, Borsamızın raflarındaki gayrımenkul ürünlerini, örneğin, gayrımenkul yatırım ortaklıkları, gayrımenkul yatırım fonları, kira sertifikaları, gayrımenkul sertifikaları gibi ürünlerimizi satın alarak, gayrımenkule dolaylı olarak da yatırım yapabilirisiniz.