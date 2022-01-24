Borsa İstanbul’da gong SPK için çaldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 40’ıncı kuruluş yıldönümü Borsa İstanbul’da gong töreniyle kutlandı. Törende Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK Üyesi Yusuf Kaya, SPK Üyesi Ali Akay ve Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun birlikte gongu çaldılar.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada Borsa İstanbul olarak, SPK ile birlikte, şirket ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırmak için çalıştıklarını belirterek “Bu kapsamda, arz tarafında, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, ayrıca piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle, piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile İstanbul’un uluslararası finans merkezi konumuna güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Şirketleri borsaya davet ediyoruz’

Ergun bu amaçla, bir yandan yatırımcılara tasarruflarını değerlendirme alanı oluşturmaya çalışırken, diğer yandan Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan, üretim, yatırım, ihracat yaparak ve istihdam oluşturan şirketleri, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri Borsaya davet ettiklerini dile getirdi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da sermaye piyasalarının Türkiye’deki uzun vadeli fon arz ve talebinin en verimli şekilde bir araya gelmesi ve üreten şirketlerin sağladığı refah artışının tabana yayılmasını sağlamak adına finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası olarak uzun zamandır hizmet verdiğini söyledi. “Finansal mimarimizin 150 yılı aşkın bir süredir sermaye piyasalarına ilişkin deneyim ve tecrübesi bulunmakla birlikte, SPK’nın kuruluşundan bugüne 40 yıldır giderek güçlenen kurumsal bir kapasite inşa edilmiştir. 40 yıldır sermaye piyasalarımızın gelişmesine öncülük eden Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerimizin ve tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarını daha çok tercih etmesini sağlayacak ihtiyaçları tespit etmekte, yerli- yabancı, bireysel-kurumsal tüm yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak uygun ürünler ve finansman modelleri hayata geçirmektedir” diyen Taşkesenlioğlu, bu alanda ciddi mesafeler kat edilmesine rağmen, gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin çok daha güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Taşkesenlioğlu, özellikle yüksek yatırım potansiyeline sahip özel sektörün uzun vadeli finansman ihtiyaçları ve Türkiye’de sürdürülebilir bir şekilde kalkınması için gereken uzun vadeli tasarruf birikimi bunu bir zorunluluk haline getirdiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Son iki yılda bu alanda yaşanan gelişmeler ise sermaye piyasalarımızı istenen seviyelere çıkarabilmek için uygun bir zemin hazırlamıştır. Uzun yıllar 1 milyon civarında olan pay piyasası yatırımcı sayısının 2.4 milyona ulaşması ve 2021 yılında tarihi rekor seviyede toplam 52 adet halka arz işlemi gerçekleştirmiş olmamız sermaye piyasalarımız açısından farklı bir seviyeye işaret etmektedir. Bu potansiyeli doğru kullanarak sermaye piyasalarımızı daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına SPK olarak tüm paydaşlarımızla iletişim içerisinde olarak piyasamızın daha da gelişmesi ve derinleşmesi için çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda sermaye piyasamızın imajının güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasındadır."