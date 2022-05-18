Borsa İstanbul’da gong Sun Tekstil için çaldı

Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Sun Tekstil’in halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. Sun Tekstil, 20 Mayıs itibarıyla SUNTK koduyla işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşması yaptığı törene, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk ve halka arzına aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Sun Tekstil’in Borsamızda işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz. Tekstil sektörü küresel çapta ülkemizin önde olduğu, özellikle de ihracatıyla ve istihdama olan katkısıyla ön plana çıktığı en değerli alanlardan birisidir. Sun Tekstil, sektörün en köklü şirketlerindendir. Gerçekleştirdiği başarılı ihracatta, kalitesiyle, Ar-Ge’siyle, küresel ölçekte üretimiyle farkını en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Ne mutlu ki, halka arzla sermaye piyasasından elde edilen finansman, bugün ihracata dönüşüyor. Ayrıca, Borsada işlem görmeye başlayarak, kurumsallaşma, marka değeri ve kredibilitesini daha da arttıracaktır. Sun Tekstil 730 milyon TL’lik başarılı bir halka arz yaptı. Başta şirketin çalışanları olmak üzere, bu süreçte emek harcayan herkese, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sun Tekstil’e Borsamız ailesine “hoş geldiniz” diyorum.” dedi.

“Daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle yolumuza devam edeceğiz”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, halka arz süreciyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok başarılı geçen halka arz süreci ardından bugün Sun Tekstil’in tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. 1987’ten bu yana yüzde yüz yerli sermayeli markamızın hikâyesi, şimdi de halka arzla birlikte daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle devam edecek. Dünyanın önde gelen hazır giyim ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın ürün ve 1500’den fazla tasarımla hizmet veriyor, ürünlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı konumumuzla ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyoruz. İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük tekstil sanayi şirketlerinden biri pozisyonuyla daha da güçlü biçimde yolumuzu sürdüreceğiz. Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize destek veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Sun Tekstil için ve sermaye piyasalarımız için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”

Gelirin yüzde 60'ı yatırımlara

Şirketin hisselerinin yüzde 20,71'i halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 729 milyon 473 bin 695 lira oldu. Halka arza toplamda 2.5 katı talep geldi.

Pay fiyatının 26 TL olarak belirlendiği halka arza ilişkin talep toplama sürecinde toplam 33.230 yatırımcıdan talep geldi. Ek satış hariç, grup çalışanlarına tahsis edilen payların 1,99 katı, bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 0,49 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 3,91 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,35 katı talep alındı. Halka arzın büyüklüğü ise 729 milyon 473 bin 695 lira olarak gerçekleşti.

Şirketin halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60’ını yatırımlarında, yüzde 15-20’sini işletme sermayesi, yüzde 25-30’unu mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’ini ise Ar-Ge çalışmalarında değerlendirecek. Dağıtılabilir kârın en az yüzde 30’unun nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması planlanıyor.