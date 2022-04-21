Borsa İstanbul’da gong Suwen için çaldı

Kadın iç giyim perakende markası Suwen, için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve hisselerinin yüzde 41,1 halka açılan Suwen, düzenlenen töreninin ardından “SUWEN” kodu ile işlem görmeye başladı.

TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.

Talep toplama sürecinde halka arz birim hisse fiyatı 18,5 TL olarak belirlenmişti. Suwen’in halka arz edilen 23 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşirken, toplam halka arz büyüklüğü 425 milyon 500 bin TL oldu.

Halka arzda 71 bin 579 yurt içi bireysel, 75 yurt içi kurumsal ve 5 yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 71 bin 659 yatırımcıdan talep geldi.

“Kaynağı yatırımlarımızın finansmanında kullanmayı planlıyoruz”

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Suwen’in yaklaşık 425 milyon TL halka arz tutarı ile 68 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk ise, “Talep toplama sürecinde bireysel ve kurumsal yatırımcıların Suwen’e gösterdikleri güven bizi gururlandırdı ve beraberinde büyük bir sorumluluk getirdi. Halka arz edilen toplam 23 milyon TL’lik nominal değerli paylardan elde ettiğimiz bu kaynağı ağırlıklı olarak yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz. Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı umuyoruz.”