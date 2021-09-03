Borsa İstanbul'da gong YEO Teknoloji için çaldı

Yüzde 20,83'ü halka arz edilen YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş.'nin şirket payları 03 Eylül 2021 tarihinden itibaren "YEOTK" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri 20 TL'den başladığı ilk gününde tavan seviyeyi ulaştı ve 22 TL'den işlem görüyor.

Halka arzdan şirkete 80 milyon TL'lik kaynak sağlandı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş. halka arzında 20,00 TL fiyattan 5 milyon TL nominal değerli paylarının tamamı satıldı. Şirketin halka arz büyüklüğü 100 milyon TL oldu. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş.'ye halka arzdan 80 milyon TL kaynak girdi ve bununla birlikte şirketin öz kaynağı 168 milyon TL civarına yükseldi.